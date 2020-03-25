 

В российском посольстве в США не располагают данными о заболевших россиянах

25.03.2020, 3:40, Новости дня

Глава российского посольства в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что диппредставительство не имеет данных о случаях заражения коронавирусной инфекцией среди россиян, находящихся в Америке.

Для связи с гражданами РФ в посольстве действует горячая линия. Также сотрудники посольства активно отвечают на возникающие запросы в социальных сетях.

Антонов отметил, что в Соединенных Штатах "ситуация пока осложняется с каждым днем". Существует угроза закрытия воздушного пространства США из-за распространения коронавируса, передает ТАСС.

После 29 марта останется один прямой рейс в день в Россию, который будет совершать компания "Аэрофлот" из Нью-Йорка. На фоне этой информации генеральное консульство РФ в Нью-Йорке рекомендует россиянам вернуться на родину до возможного закрытия американскими властями воздушного пространства.



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