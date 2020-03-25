 

Россия отправила в Италию очередной самолет с помощью

25.03.2020, 3:40, Новости дня

Минобороны РФ сообщило, что пятнадцатый самолет Ил-76 ВКС РФ вылетел с подмосковного аэропорта "Чкаловский" для доставки специального имущества и средств для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии.

Первым районом, где будут задействованы российские военные специалисты, станет город Бергамо, передает РИА Новости.

По официальным данным, в настоящее время в Италии зафиксировано более 69 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, жертвами стали 6 820 человек.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / В Архангельске завели новое дело об оправдании терроризма за реплику на форуме о взрыве в здании ФСБ

20.02 / Нарусова растрогалась из-за речи Путина о Собчаке

15.03 / Москвичам пообещали холодный март

14.02 / Синоптик пообещал москвичам новые температурные рекорды

10.03 / Турция начала отвод тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в Идлибе

05.02 / Поданный в Раду законопроект о налоге на Google и Facebook составлен по российской модели – Институт массовой информации

24.03 / В Тернопольской области подтвержден второй случай коронавируса

04.02 / У известного американского радиоведущего обнаружен рак легких

12.02 / Организаторы Всемирного мобильного конгресса просят власти объявить ЧС из-за коронавируса

07.02 / Новой пассией Остапчука может быть “танцующий нотариус” – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска