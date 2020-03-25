Россия отправила в Италию очередной самолет с помощью

25.03.2020, 3:40, Новости дня

Минобороны РФ сообщило, что пятнадцатый самолет Ил-76 ВКС РФ вылетел с подмосковного аэропорта "Чкаловский" для доставки специального имущества и средств для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии.

Первым районом, где будут задействованы российские военные специалисты, станет город Бергамо, передает РИА Новости.

По официальным данным, в настоящее время в Италии зафиксировано более 69 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, жертвами стали 6 820 человек.