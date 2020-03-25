Мнение: Красивого мощного мужика убили на операции – молодой жене не нравился храп

25.03.2020, 3:31, Разное

Огромный мужичина, красавец, тренер по пауэрлифтингу (посмотрите, какая фактура у 39-летнего мужика – в “Игре престолов” сниматься гиганту), скончался в частной московской клинике, потому что 25-летней жене захотелось, чтобы он больше не храпел. И юная особа начала искать по интернету врача, чтобы ему исправили носовую перегородку подешевле. Он, между прочим, был против, говорят его знакомые. “Пал жертвой красоты”, – сообщают теперь некоторые. Да нет же, требований молодой жены. Пластику он делать не собирался. С другой стороны, глядя на жену Вику (не будем ее светить, у нее горе) можно сказать, что да – пал жертвой красоты, мужик.

Супруга сама (и это важно!) нашла для 39-летнего Артема (отца троих детей) хирурга – ей, видите ли, не нравились раскатистые рулады мужчины по ночам. А как еще большой гражданин должен спать?! Он так и спит – громко. И не надо про апноэ – единичные случаи, и храп вовсе не смертелен, запугивают, чтобы делать больше операций за деньги.

Версии медиков, кстати, разнятся: по одной пациент не вышел из наркоза, по другой – вышел, но вел себя агрессивно и сорвал все трубки. Короче говоря, сам виноват. Потому что клинике угрожает отзыв лицензии, а врачам посадка.

Никакой там пластики носа, не ринопластика, простейшая операции на носовой перегородке. Раньше их делали вообще без наркоза. Чудовищно больно. Но люди терпели. Ледокоинчик – и резать по живому. Еще и скидку дали – 50%.

Артём Бурим погиб в клинике «Здоровье Люкс» (запомните на всякий случай название). Все шло хорошо, но, когда хирурги почти закончили, а пациент начал отходить от общего наркоза, начались проблемы. Артём начал вырываться, выдернул капельницу и дыхательную трубку (трубку никак не могли поставить на место). В итоге у человека остановилось сердце. Реанимировать мужчину не удалось – он умер на операционном столе.

Врачи теперь настаивают, что причиной смерти стало острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт головного мозга. Они тут ни причем. Но вину врачей установит следствие.

Кстати, неправда, что мужчину нельзя отучить от храпа, даже с искривлением носовой перегородки. Побывавшие в местах не столь отдаленных, говорят и опера и медики, и спят тихо, и едят быстро. Вопрос тренировки и правильной позы во время сна.

Жалко мужика. Сказал бы жене, что любит храпеть по ночам, и ничего менять не собирается, сейчас бы дальше жил. Не надо поддаваться на желания женщин, сломанный в драках нос надо носить, как ордена.

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