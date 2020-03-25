 

Hill – ВОЗ допускает, что США могут стать новым эпицентром коронавируса

25.03.2020, 3:14, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения не исключает, что Соединённые Штаты потенциально могут стать основным центром эпидемии COVID-19. Эксперты обращают внимание, что число новых случаев заболевания в стране заметно возросло. В настоящий момент она уступает по этому показателю только Италии и Китаю, передаёт The Hill.


Reuters

США могу стать новым эпицентром кризиса коронавируса из-за быстрого распространения заболевания в стране. С таким предположением выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет The Hill.

«В настоящий момент мы наблюдаем очень значительный рост случаев в США. Поэтому у страны есть такой потенциал», — заявил официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Харрис, за последние сутки 85% новых случаев заражения были зафиксированы в Европе и Соединённых Штатах. Причём 40% пришлись на Америку.

По данным Университета Джона Хопкинса, COVID-19 подтвердился более чем у 46,5 тыс. и унёс жизни почти 600 американцев. По количеству заболевших вирусом США уступают только Китаю и Италии, обращает внимание The Hill.

На этой неделе глобальное число заражённых перешагнуло отметку 300 тыс. И эксперты ВОЗ предупреждают, что пандемия только набирает обороты. «Прошло 67 дней с момента сообщения о первом случае до первой сотни тысячи заражений, 11 дней  до второй сотни и всего четыре дня — до третьей», — отметил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебреисус

По словам главы ВОЗ, изоляция и соблюдение дистанции — это важные способы замедлить распространение вируса, но все они являются лишь защитными мерами. Впрочем, он не исключил, что траектория развития пандемии всё ещё может измениться. 



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