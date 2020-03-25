Мнение: Не функция дизайнера

25.03.2020, 3:10, Разное



Схема метро имени Лебедева

Сегодня, кстати, в очередной раз “насладился” творчеством нашего великого местечкового дизайнера Артемия чтоб он был здоров Татьяныча: вошел на станцию метро Павелецкая с улицы, и привычная дивная картина – по левую руку эскалатор вниз, над ним на огромном табло значится слово “Павелецкая” и циферка 2 в кружочке. И по правую руку другое табло, там тоже слово “Павелецкая” и циферка 5 в кружочке. В первом случае кружочек зеленый, во втором – коричневый. ВСЁ. Больше никакой информации НЕТ. Любезный пассажир и гость столицы волен выбрать себе любую Павелецкую из двух – главное, чтоб не ошибся.

Москвичи-то уже, кто часто ездит, волей-неволей привыкли за прошедшие годы дешифровать головоломки Татьяныча; я вот, например, запомнил, что цвет бывшей Кольцевой линии – коричневый, то есть “Павелецкая-5” – это должна быть Павелецкая-Кольцевая, в отличие от Павелецкой-2, радиальной (это уже находится методом исключения). Но как быть в этой ситуации приезжему, скажем, из Саратова, который, по идее, как раз и должен на эти станции прибывать с Павелецкого вокзала?! Разъяснений никаких нигде нет, спросить не у кого.

Это все старые вопросы в пустоту – однако придумалось и кое-что новое. Я вдруг задал себе вопрос – а почему вообще в безобразии с табличками в московском метро принято винить Тёму-дизайнера из ЖЖ? С одной стороны, понятно – все знают, что именно Тёмина контора “разрабатывала” по заказу Московского метрополитена позорный дизайн всех внутренних указателей и схем в метро. У них такой заказ был, Тема сам признавался.

Но, с другой стороны – это и удивляет! Ведь если Темина контора занимается дизайном – как он мог просто взять и выкинуть информацию с табличек (в чем его, собственно, все и обвиняют)?

Тут ведь простое соображение: дизайнер должен заниматься внешним оформлением – шрифты, наклоны, размещение на странице, цвета, пиктограммы и прочее. Его нанимают для этого. А что до СОДЕРЖАНИЯ – это уж, извините, не его ума дело!

Я представил себе аналогию в своей сфере – политпиаре. Вот я руковожу кампанией – избираем какого-нибудь чувака (этого давно уж нет, в стране никого не избирают – чисто мемуары). Нужна нам, допустим, листовка с агитацией. Придумываем слоган, подбираем фото, пишем небольшой текст для листовки. И вот уже ПОСЛЕ всего этого мы МОЖЕМ позвать такого чувака, как Татьяныч, чтобы он, имея фото, слоган и текст, придумал, как все это разместить и подать избирателю, то есть сделать ДИЗАЙН листовки.

Ну дизайнер это и придумывает – в рамках ТЗ. Я представил себе, что такой Татьяныч приволок бы мне “эскиз” листовки – одну фотографию, без слогана и без текста. Типа “дизайнер подумал и решил, что это всё ни к чему, одной фотографии хватит”. Что бы я сделал с таким креативщиком?! Да страшно представить.

Корректировать СОДЕРЖАНИЕ – совсем не функция дизайнера!

А ведь в мосметро произошло именно это. Там просто взяли и снесли с указателей бОльшую часть значимой для пассажиров информации – снесли так грубо, что на указателях и сейчас сохраняется огромное пустое место, огромные пробелы. Мог ли такое продавить Татьяныч, каким бы безумным отморозком он ни был?

Я не люблю этого мерзавца, но, похоже, тут его явно подсунули как “ложную цель”. Типа “пусть хипстеры бранят таких же хипстеров”. А на самом деле издевательство над пассажирами придумали и воплотили в жизнь совсем другие – те, кто реально стоит во главе московского метрополитена. ЗАЧЕМ они это сделали? Чем им мешали названия промежуточных станций? Вот это тема для отдельного расследования.

А “тёма” виноват лишь в том, что выступил послушным исполнителем дьявольской воли. Ну и в плохом дизайне, конечно – шрифт дурацкий, общий рисунок некрасивый, все – особенно основная схема метро – смотрятся убого и по-деревенски.