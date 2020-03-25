Байден призвал не отменять съезд Демократической партии США из-за коронавируса

25.03.2020, 3:08, Новости дня

Демократическая партия США не должна отменять июльский национальный съезд из-за пандемии коронавируса, сообщил бывший вице-президент США Джозеф Байден.

Байден выразил мнение, что нельзя допустить, «чтобы демократический процесс был прерван этой вспышкой вирус», передает ТАСС.

«Я не думаю, что следует отменять проведение съезда. Не думаю, что следует отменять предстоящие выборы. Мы решим все проблемы, нам следует двигаться вперед», – сообщил Байден в интервью телекомпании CNN.

По словам Байдена, у него нет симптомов заражения коронавирусом и поэтому он не сдавал тест. При этом в ходе интервью он закашлял в кулак и ведущий программы Джейк Таппер сделал ему замечание. «Вы знаете, вам следует кашлять в согнутый локоть», – сказал он. «Это правда, – ответил Байден, – однако сейчас я дома один, и поэтому это допустимо, но я согласен с тем, что вы говорите».

В связи с пандемией власти штатов Род-Айленд, Джорджия, Индиана, Кентукки, Коннектикут, Луизиана, Мэриленд и Огайо перенесли первичные выборы, в ходе которых должны быть выдвинуты делегаты на национальный съезд демократов.

На национальном съезде Демократической партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту на выдвижение кандидатом на пост президента от демократов для победы в первом туре голосования необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата. Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

По подсчетам The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1214 делегатов, а его соперник – сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс – 910 делегатов.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, во вторник число жертв коронавируса в США достигло 600 человек, число случаев заражения приблизилось к 50 тысячам.

ВОЗ отмечает, что распространение коронавирусной инфекции в США значительно ускорилось, страна может стать новым эпицентром заболевания.

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