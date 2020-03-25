 

Олимпийские игры в Токио перенесут на год из-за пандемии коронавируса

25.03.2020, 3:05, Разное

Международный Олимпийский комитет решил перенести проведение Олимпийский игр на 2021 год. Председатель МОК Томас Бах согласился с предложением премьера Синдзо Абэ, сообщает японский общественный телеканал NHK.

Накануне о своем отказе в участии в Олимпиаде в случае, если бы ее не перенесли, заявили сборные Канады и Австралии. Еще ряд стран, в том числе США, попросили руководстство МОК перенести Игры.

Олимпиада-2020 должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. В настоящий момент в стране заразились более 1100 человек: в среднем, по 150 случаев известны в мегаполисах Токио и Осаке, а также на острове Хоккайдо.

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Источник: Новая газета



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