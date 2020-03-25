Конгрессмены призвали Евросоюз усилить санкции против Евгения Пригожина

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25.03.2020, 2:38, Новости дня

Американские конгрессмены обратились во вторник с просьбой к послу Ставросу Ламбринидису, главе делегации Евросоюза в США, о сотрудничестве с Соединенными Штатами в деле ужесточения санкций против Евгения Пригожина, входящего в окружение российского президента Владимира Путина.

Письмо подписали Билл Китинг, председатель подкомитета по иностранным делам в Европе, Евразии, вопросам энергетики и окружающей среды, председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел, конгрессмены Адам Кинзингер, Майкл Маккол и еще семь законодателей, входящих в состав комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Законодатели призвали Европейский союз согласовать режим санкций с США и присоединиться к Вашингтону в использовании всех экономических инструментов, имеющихся в распоряжении, чтобы усилить давление на Пригожина и его партнеров. Сенат также обратился с подобным письмом в адрес ЕС, письмо подписали сенаторы Чак Шумер, Роберт Менендес, Шеррод Браун, Джек Рид и Марк Р. Уорнер.

«Евгений Пригожин – преступник, который должен быть привлечен к ответственности за свои… действия по подрыву суверенитета и демократических свобод стран во всем мире, в том числе здесь, в Соединенных Штатах, – говорится в заявлении председателя подкомитета Билла Китинга. Мы не можем позволить Пригожину свободно действовать от имени Кремля, и для этого мы должны тесно сотрудничать с нашими партнерами и союзниками в Европе, чтобы использовать коллективные экономические инструменты для того, чтобы остановить его и противостоять пагубному влиянию Путина за рубежом. Мы знаем, что Россия уже работает над тем, чтобы вмешаться в наши выборы 2020 года, и сейчас активно распространяет дезинформацию о COVID-19, чтобы сеять панику на Западе. Пригожин и его соратники подвергают опасности жизни людей, либо путем дезинформации и гибридной войны, либо поддерживая диктаторов и военные операции по всему миру. Когда мы уже столкнулись с подобными общими угрозами, наша трансатлантическая коалиция продемонстрировала, что мы можем вместе решать проблемы, поэтому я с нетерпением жду возможности работать рука об руку с нашими близкими друзьями и союзниками в Европе, чтобы окончательно отрезать Евгения Пригожина от ресурсов.., которые он использует против нас».

«Из уважения к нашим общим интересам в области демократии и свободы личности, мы настоятельно призываем наших союзников по Европейскому союзу ввести строгие санкции в отношении лиц, которые открыто участвуют в злонамеренных действиях, – заявил конгрессмен Адам Кинзингер. – Соединенные Штаты уже приняли меры в отношении Евгения Пригожина за его роль в вмешательстве в выборы 2016 года, и теперь нашим европейским партнерам пора поддержать нас».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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