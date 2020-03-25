 

Помпео: Китай все еще скрывает информацию о коронавирусе

25.03.2020, 2:38, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео во вторник раскритиковал то, как Китай справляется со вспышкой коронавируса, заявив, что правящая в КНР Коммунистическая партия по-прежнему утаивает от мира информацию, необходимую для предотвращения новых случаев заражения.

В интервью радиопрограмме Washington Watch, Помпео в очередной раз заявил, что медлительность Пекина в обмене информацией о вирусе создала риски для людей во всем мире, и сказал, что это «действительно поставило под угрозу тысячи жизней».

«Я обеспокоен тем, что это сокрытие, эта дезинформация, которой занимается Коммунистическая партия Китая, все еще лишает мир необходимой информации, чтобы мы могли предотвратить повторение новых случаев», – добавил Помпео.



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