 

Заседание Верховной Рады перенесли на 28 марта – СМИ

25.03.2020, 2:31, Новости дня

Внеочередное заседание парламента перенесли на 28 марта. Об этом 24 марта “РБК-Украина” сообщил источник в Верховной Раде.

По словам собеседника, такое решение было принято в связи с тем, что не успели подготовить весь пакет законопроектов.

На 27 марта запланировано заседание фракции “Слуги народа”, на котором обсудят вопросы повестки дня.

О том, что заседание перенесли на субботу, также сообщают источники “Интерфакс-Украина”.

УНИАН сообщал, что главной темой заседания будут антикоронавирусные законопроекты. На время проведения внеочередного заседания депутатов могут обеспечить спецодеждой, писало “Радіо Свобода”. Однако о каких конкретно средствах защиты идет речь, пока неизвестно. 

17–20 марта и 31 марта – 3 апреля Верховная Рада должна была проводить пленарные сессии, но из-за карантина депутаты решили работать в комитетах. 

17 марта Рада уже собиралась на внеочередное заседание, чтобы принять законопроекты, которые касаются борьбы с распространением коронавируса, и ряд кадровых вопросов.

Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук уже подал законопроект, который предлагает во время карантина проводить заседания парламента в режиме видеоконференции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / В мессенджере WhatsApp для Android и iOS появилась долгожданная темная тема

18.02 / В Общественной палате предложили создать госресурс по борьбе с кибербуллингом

18.02 / Министр экономики ФРГ заявил о необходимости «Северного потока – 2»

28.02 / Песков: большинство стран перерегистрировали советскую собственность на Россию

26.02 / Трамп: рынки рухнут, если меня не переизберут в 2020 году

26.02 / В мире: Новая политика Британии принесет выгоду соседу России

24.03 / Украина попросила о реструктуризации долга на фоне ситуации с COVID-19

23.02 / Берни Сандерс – самый вероятный соперник Трампа на ноябрьских выборах

11.03 / Кабмин Украины назначил врио министра энергетики

22.02 / Зеленский заявил, что Украина – Европа, но средневековая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска