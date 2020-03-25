Заседание Верховной Рады перенесли на 28 марта – СМИ

25.03.2020, 2:31, Новости дня

Внеочередное заседание парламента перенесли на 28 марта. Об этом 24 марта “РБК-Украина” сообщил источник в Верховной Раде.

По словам собеседника, такое решение было принято в связи с тем, что не успели подготовить весь пакет законопроектов.

На 27 марта запланировано заседание фракции “Слуги народа”, на котором обсудят вопросы повестки дня.

О том, что заседание перенесли на субботу, также сообщают источники “Интерфакс-Украина”.

УНИАН сообщал, что главной темой заседания будут антикоронавирусные законопроекты. На время проведения внеочередного заседания депутатов могут обеспечить спецодеждой, писало “Радіо Свобода”. Однако о каких конкретно средствах защиты идет речь, пока неизвестно.

17–20 марта и 31 марта – 3 апреля Верховная Рада должна была проводить пленарные сессии, но из-за карантина депутаты решили работать в комитетах.

17 марта Рада уже собиралась на внеочередное заседание, чтобы принять законопроекты, которые касаются борьбы с распространением коронавируса, и ряд кадровых вопросов.

Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук уже подал законопроект, который предлагает во время карантина проводить заседания парламента в режиме видеоконференции.