В Украину из-за границы вернулось более 78 тыс. граждан – МИД

25.03.2020, 2:31, Новости дня

По состоянию на 24 марта в Украину из-за границы вернулось 78 592 украинца. Об этом сообщается на странице “Коронавирус в мире – оперативно от МИД” в Twitter, которую создало Министерство иностранных дел Украины.

На карантине в разных странах мира продолжает находиться 152 украинца: в Польше – 106, в Бразилии – 16, во Вьетнаме – восемь, в Германии – семь, в Объединенных Арабских Эмиратах – три, в Молдове, Австралии и США – по два, в Катаре, Китае, на Кубе, в Нидерландах, в Румынии и Черногории – по одному.

18 граждан Украины за рубежом проходят лечение от COVID-19: пять – в Германии, четыре – в Доминиканской Республике, по два – в Италии, Польше и в Объединенных Арабских Эмиратах, по одному – в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах.

За границей от коронавируса удалось вылечиться шестерым украинцам: четырем – в Японии и по одному – в Италии и Польше. Трое граждан Украины умерли от COVID-19 за рубежом.

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— Коронавірус у світі – оперативно від * МЗС (@UA_MFA_Info) March 24, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире выросло до 407 485, жертвами пандемии стали 18 227 человек, выздоровело 104 234 человека.

В Украине по состоянию на день 24 марта было зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом, три человека умерли, один вылечился. Вечером мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе подтверждено еще три случая коронавируса.