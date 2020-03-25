 

Трамп: В авариях гибнет больше людей, чем от коронавируса. Но мы не просим прекратить делать автомобили

25.03.2020, 2:31, Новости дня

Президент США Дональд Трамп считает необоснованными ограничения, введенные по всему миру и в Штатах в том числе, из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News 24 марта.

Отвечая на вопрос, как долго люди будут вынуждены оставаться дома, а предприятия – закрытыми, президент США сказал, что хотел бы “открыть страну” к Пасхе, которая будет отмечаться 12 апреля.

Он добавил, что не хочет смотреть на продолжающийся экономический спад в США – по его мнению, в дальнейшем это может привести к “тысячам самоубийств”.

По словам Трампа, США ежегодно “теряют тысячи и тысячи людей от гриппа, но не закрывают страну”. “Гораздо больше мы теряем в автомобильных авариях. Но мы не звоним автопроизводителям и не просим прекратить делать машины”, – заявил он.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты “должны вернуться к работе”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире составляет 407 тыс., умерло более 18,2 тыс. человек. 

США находятся на третьем месте по количеству заболевших – в стране зарегистрировано более 49 тыс. случаев COVID-19. Около 800 человек умерли.

С 11 марта в США действуют ограничительные меры в связи с пандемией, в частности приостановлено авиасообщение с Европой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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