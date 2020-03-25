Белый дом захотел потратить на борьбу с коронавирусом 6 трлн долларов

25.03.2020, 2:30, Новости дня

На смягчение экономических последствий вспышки коронавируса в США власти Соединенных Штатов в общей сложности могут потратить около 6 трлн долларов, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

«Весь пакет [мер] составляет примерно 6 трлн долларов: 2 трлн долларов – прямая помощь, около 4 трлн долларов – средства, которые может выделить в качестве кредитов Федеральная резервная система», – приводит слова Кадлоу ТАСС.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса. 16 марта ФРС обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с влиянием коронавируса на экономику США.

19 марта стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса на борьбу с коронавирусом 1,3 трлн долларов. Еще через пару дней Белый дом допустил увеличение трат на борьбу с коронавирусом до 2 трлн долларов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии коронавируса на американскую экономику, а также о том, чем опасна массовая раздача наличных.