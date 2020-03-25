Новый Samsung Galaxy M51 удивит своим корпусом

25.03.2020, 2:25, Новости дня

В Сети опубликовали уникальные рендерные изображения нового смартфона Samsung Galaxy M51.

Вместе с тем аппарат станет более усовершенствованным исполнением популярной модели Samsung Galaxy M40. В свою очередь, новый аппарат имеет достаточно уникальный дизайн, не схожий с ранее представленными аппаратами. Клавиши переключения громкости установлены на боковых панелях с обеих сторон. Кроме того, данное исполнение пока не рассматривается для серийного выхода.

В верхней части смартфона Samsung Galaxy M51 установили привычный разъем для наушников. Пока производитель не называет никаких подробностей о предстоящей новинке, однако пользователи достаточно высоко оценили предложенное исполнение корпуса данного устройства.