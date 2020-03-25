 

На востоке Москвы жильцов подъезда эвакуировали из-за пожара в квартире

25.03.2020, 2:20, Новости дня

В одной из квартир в многоэтажном доме на востоке Москвы начался пожар.

В экстренных службах города подтвердили, что по адресу Новокосинская улица, дом 15, корпус 1, наблюдается открытое горение квартиры на 6 этаже.

Жильцы подъезда были оперативно эвакуированы, передает ТАСС.

В настоящее время пожар на площади 5 квадратных метров потушен. Жертв и пострадавших в результате возгорания нет.



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