 

ВОЗ предупредила об ускорении распространения коронавируса

25.03.2020, 2:18, Новости дня

Статистические данные привёл глава организации Тедрос Гебреисус. «Пандемия ускоряется. Чтобы зарегистрировать первые 100 тысяч случаев заболевания понадобилось 67 дней, 11 дней — для следующих 100 тысяч и всего четыре дня для третьих 100 тысяч», — сообщил он в Twitter.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире инфицировано 387 382 человека, 16 767 скончались, 101 987 выздоровели.

Эти данные отличаются от статистики ВОЗ, согласно которой выявлено 334 981 инфицированных, 14 652 скончались,.

 

 

 



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