Newsweek – вице-губернатора Техаса раскритиковали за предложение пожертвовать стариками ради процветания США

25.03.2020, 1:55, Новости дня

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик заявил, что многие пожилые американцы, включая его самого, скорее предпочтут столкнуться с вирусом COVID-19, чем «потерять свою страну». Этот комментарий вызвал недовольство пользователей соцсетей, которые сочли предложение политика опасным и бесчеловечным, пишет Newsweek.



Reuters

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик заявил, что он предпочитает продолжать работать, несмотря на риск умереть от коронавируса. По словам 69-летнего политика, многие американцы его поколения готовы поступить также, потому что на кону находится будущее США, пишет Newsweek.

«Никто ко мне не обратился с вопросом: «Вы, как пожилой гражданин, готовы рискнуть своим выживанием в обмен на сохранение Америки и всего, что ей дорого, ради ваших детей и внуков?» И если таков обмен, то я его полностью поддерживаю», — заявил Патрик в интервью Fox News.

Вице-губернатор отметил, что на прошлой неделе он разговаривал с «сотнями людей». Все они в один голос утверждали, что могут «потерять страну целиком».

«Поэтому у меня следующая идея: давайте вернёмся на работу, к привычной жизни, давайте проявим смекалку, и те из нас, кому 70 и выше, позаботимся о себе, но не жертвуйте страной. Не надо этого делать. Не разрушайте великую американскую мечту», — подчеркнул Патрик.

Комментарии политика вызвали оживлённый спор в Twitter. Пользователи вспоминали сериал «Бегство Логана», в котором люди старше 30 уничтожались, и фильм-антиутопию «Зелёный сойлент», обращает внимание Newsweek.

«Вице-губернатор Дэн Патрик фактически заявил, что бабушки и дедушки должны умереть, чтобы спасти нашу экономику для наших детей. Дело не только в том, что миллионы молодых людей тоже погибнут. Представьте себе эту социопатию, при которой массовая смерть предпочтительнее, чем финансовая помощь работающим американцам», — предложил виргинский политик Касем Рашид.

«Подобное безумие погубит жителей Техаса. Не только старых, но и молодых. Нам нужны приюты по всему штату, чтобы остановить распространение коронавируса и спасти сотни тысяч жизней», — написал бывший кандидат в президенты Бето О’Рурк.

«Может называть меня странным, но я не считаю, что больных и пожилых следует пускать в расход, чтобы республиканцы могли сохранить кресло президента или чтобы какие-то и без того богатые люди стали ещё богаче», — заметил писатель и пастор Джон Павловиц.

«Я помню, как республиканцы, включая Дэна Патрика, кричали о «комитетах смерти»*. И теперь те же самые люди говорят: «Пожертвуем стариками ради нашей экономики», — возмутился журналист Алекс Коул.

* Термин «комитеты смерти» был введён американским политиком Сарой Пейлин в качестве критики некоторых предложений президента Обамы по реформе здравоохранения, где в частности рассматривался приоритет на получение медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских протезов молодыми людьми, перед старыми (прим. ИноТВ).