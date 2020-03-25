WSJ – коронавирус омрачил экономические ожидания европейцев

25.03.2020, 1:55, Новости дня

Граждане ЕС стали более пессимистично оценивать перспективы развития экономики блока в связи с введением жёстких противовирусных мер. Согласно данным Еврокомиссии, в марте индекс потребительского доверия опустился до рекордных значений для одного месяца — минус 11,6 пункта, пишет The Wall Street Journal.



Reuters

Европейцы стали значительно мрачнее оценивать перспективы экономики ЕС после введения жёстких ограничений на передвижение и социальные контакты из-за коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

Европейская комиссия подсчитала, что по сравнению с февралём в марте индекс потребительского доверия в 19 странах еврозоны упал с минус 6,6 до минус 11,6 пункта. Это рекордное падение с начала фиксирования этих данных в 1985 году, отмечает издание.

Настроение европейцев было ещё мрачнее в течение 12 месяцев после краха банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года, который стал сигналом разрастающегося финансового кризиса. Но в то время не произошёл столь резкий и неожиданный скачок от оптимизма к унынию за считанные недели, обращает внимание WSJ.

Столь негативный настрой граждан усложнит и без того непростую задачу восстановления экономики ЕС, поскольку пессимистичные потребители, как правило, тратят меньше. С учётом того, что они уже ограничены в своих покупках из-за карантина, дальнейшее сокращение расходов усугубит ожидаемый спад, поясняет издание.

Европейские правительства, которые изначально не хотели следовать примеру Китая и некоторых других азиатских стран, постепенно всё больше ужесточают контроль для борьбы с COVID-19. По мнению аналитиков, эти меры приведут к рецессии экономики еврозоны. Причём наибольший спад придётся в период с апреля по июнь.

«Закрытие крупных частей Европы за последние пару недель серьёзно ухудшило экономические прогнозы. И рецессия теперь выглядит неизбежной. Вопрос в том, насколько глубокой и длительной она окажется», — заявил изданию экономист UBS Рейнхард Клуз.

По оценкам UBS, ВВП еврозоны в этом году сократится на 4,5% — так же как и в 2009 году, когда финансовый кризис привёл к массовым приостановкам производства. Италия, как ожидается, понесёт самые серьёзные потери среди европейских стран — её ВВП может сократиться на 5%. Экономика Германии снизится на 4,7%, Франции — на 4,3%, Испании — на 4%.

Власти европейских стран идут на определённые шаги, чтобы поддержать бизнес и граждан. Среди прочего вводятся отсрочки для оплаты аренды жилья или ипотеки. Но эти инициативы скорее ограничат, чем остановят рост безработицы, считают эксперты. Согласно расчётам аналитиков Capital Economics, безработица в регионе подскочит более чем на 9% в июне по сравнению с январскими 7,4 %, подчёркивает The Wall Street Journal.