 

Путин посетил больницу в Коммунарке, где лечат заразившихся коронавирусом

25.03.2020, 1:45, Разное

Президент РФ Владимир Путин посетил инфекционную больницу в московской Коммунарке, где проходят лечение заразившиеся новым типом коронавируса, сообщает РИА Новости.

Ранее сегодня на совещании по ситуации с коронавирусом президент  заявил, что хотел бы посмотреть больницу в Коммунарке, чтобы лично оценить положение дел. Путин посетил пациентов, а также осмотрел стройплощадку, на которой появится новая больница.

В разговоре с изданием «Подъем» пациент больницы Дмитрий Гаркави рассказал, что для медперсонала визит Путина стал неожиданностью.

«Они зашли: Денис Николаевич (главврач), Владимир Владимирович и еще, наверное, два человека (скорее всего, замы главврача), ФСОшников не было. Они поздоровались, руку мне не протягивали. Общение длилось секунд 10-15. Владимир Владимирович спросил, как я себя чувствую, как дела, когда поступил, все ли в порядке с медицинским обеспечением здесь. Экипирован был, как все здесь, только цвет комбинезона другой — желтый», — говорит пациент.

По последним данным, в Москве выявлено 290 случаев заражения коронавирусом, еще около пятисот могут подтвердиться в ближайшее время. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей сейчас нет реальных данных по зараженным коронавирусом: только за последние 10 дней из-за рубежа вернулось около миллиона человек. Он предложил распространить режим самоизоляции, действующий на москвичей старше 65 лет, на Петербург и другие мегаполисы со схожей с Москвой динамикой роста заражений.

Источник: Новая газета



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