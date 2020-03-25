 

Глава ООН обратился к лидерам «Большой двадцатки» с просьбой о помощи

25.03.2020, 1:18, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился во вторник с посланием в адрес лидеров стран «Большой двадцатки» в связи с глобальной пандемией коронавируса. Об этом сообщает корреспондент «Голоса Америки» в ООН Маргарет Бешир.

Гутерриш приветствовал решение лидеров G-20 созвать экстренный виртуальный саммит для поиска выхода из опасной ситуации в сферах общественного здравоохранения и экономики в связи с пандемией COVID-19.

«Это прежде всего человеческий кризис с многогранными угрозами. Даже в самых богатых странах мы видим давление, которое испытывают системы здравоохранения, социально-экономические последствия пандемии уже ощутимы – школы закрываются, неравенство углубляется, многие страны не в состоянии удовлетворить… потребности пожилых людей… В перспективе – рецессия. Вопрос: как долго это будет продолжаться и какой ущерб это нанесет производительному потенциалу наших экономик и средствам к существованию наших граждан», – говорится в письме генсека ООН.

Антониу Гутерриш выделил несколько наиболее проблемных сфер и предложил лидерам «Большой двадцатки» сосредоточиться на нескольких самых важных вопросах. Глава ООН обратился с предложением выработать скоординированный подход к снижению угрозы заражения и выделению триллионных пакетов помощи для международной экономики.

Он также напомнил о необходимости оказать помощь развивающимся странам, которые могут серьезно пострадать от эпидемии коронавируса. Гутерриш призвал отменить различные тарифы и пошлины, а также санкции, ранее введенные против некоторых стран. Такая отмена санкций позволит обеспечить доступ людей к продуктам питания, медикаментам и медицинской помощи, необходимой им для борьбы с коронавирусом.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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