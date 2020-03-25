Трамп надеется нормализовать ситуацию с коронавирусом к Пасхе

25.03.2020, 1:18, Новости дня

Президент Дональд Трамп открыл сегодняшний пресс-брифинг в Белом доме, посвященный борьбе с пандемией коронавируса, вновь заявив о своей цели – ослабить требования в отношении социального дистанцирования уже к Пасхе, которую католики и протестанты празднуют в этом году 12 апреля.

«В конечном счете, цель состоит в том, чтобы ослабить требования [социального дистанцирования]… для очень больших регионов нашей страны, когда мы приблизимся к окончанию нашей исторической битвы с невидимым врагом. Некоторое время мы [к этому] шли, но мы победим», – пообещал президент.

Трамп заявил, что Белый дом «упорно работает» над тем, чтобы реализовать обещание ослабить требования социального дистанцирования в Пасхе. В связи с этим президент подчеркнул, что сейчас он проводит встречи «с большим количеством людей, чтобы посмотреть, можно ли будет это сделать».

«Моим приоритетом всегда является здоровье и безопасность американского народа. Я хочу, чтобы все поняли, что мы продолжаем оценивать данные. Мы работаем с оперативной группой и принимаем решения на основе того, что лучше всего отвечает интересам нашей прекрасной страны», – подчеркнул президент.

Президент Трамп также заявил, что недавнее введение в действие Закона об оборонном производстве послужит достаточным «рычагом» для того, чтобы заставить американские компании начать производство медицинских расходных материалов.

«Частные компании прислушиваются к нашему призыву производить медицинское оборудование и расходные материалы, потому что они знают, что мы без колебаний применим закон, чтобы заставить их делать то, что они должны [делать]», – сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

По данным CNN, на сегодняшний день в США зарегистрировано более 52 380 случаев инфицирования коронавирусом, от которого уже погибли по меньшей мере 680 человек. За прошедшие сутки жертвами коронавируса стали 139 человек, что пока является наибольшим числом смертей с начала вспышки COVID-19 на территории США.