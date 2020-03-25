 

Трамп надеется нормализовать ситуацию с коронавирусом к Пасхе

25.03.2020, 1:18, Новости дня

Президент Дональд Трамп открыл сегодняшний пресс-брифинг в Белом доме, посвященный борьбе с пандемией коронавируса, вновь заявив о своей цели – ослабить требования в отношении социального дистанцирования уже к Пасхе, которую католики и протестанты празднуют в этом году 12 апреля.

«В конечном счете, цель состоит в том, чтобы ослабить требования [социального дистанцирования]… для очень больших регионов нашей страны, когда мы приблизимся к окончанию нашей исторической битвы с невидимым врагом. Некоторое время мы [к этому] шли, но мы победим», – пообещал президент.

Трамп заявил, что Белый дом «упорно работает» над тем, чтобы реализовать обещание ослабить требования социального дистанцирования в Пасхе. В связи с этим президент подчеркнул, что сейчас он проводит встречи «с большим количеством людей, чтобы посмотреть, можно ли будет это сделать».

«Моим приоритетом всегда является здоровье и безопасность американского народа. Я хочу, чтобы все поняли, что мы продолжаем оценивать данные. Мы работаем с оперативной группой и принимаем решения на основе того, что лучше всего отвечает интересам нашей прекрасной страны», – подчеркнул президент.

Президент Трамп также заявил, что недавнее введение в действие Закона об оборонном производстве послужит достаточным «рычагом» для того, чтобы заставить американские компании начать производство медицинских расходных материалов.

«Частные компании прислушиваются к нашему призыву производить медицинское оборудование и расходные материалы, потому что они знают, что мы без колебаний применим закон, чтобы заставить их делать то, что они должны [делать]», – сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

По данным CNN, на сегодняшний день в США зарегистрировано более 52 380 случаев инфицирования коронавирусом, от которого уже погибли по меньшей мере 680 человек. За прошедшие сутки жертвами коронавируса стали 139 человек, что пока является наибольшим числом смертей с начала вспышки COVID-19 на территории США.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Денисова просит РФ установить местонахождение 64-летней политзаключенной из Крыма

27.02 / Эксперты не смогли обнаружить признаки экстремизма в документе, на котором строится обвинение по делу «Сети»

27.02 / Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в ряд стран из-за коронавируса

23.03 / Суд по МН17. Адвокату обвиняемого россиянина Пулатова дали до 8 июня время ознакомиться с материалами дела

19.02 / Лавров назвал мотивы США по поддержанию ситуации в Рукбане

07.02 / Мосбиржа зафиксировала увеличение free float “Газпрома” до 50 процентов

25.02 / Полтавская полиция опровергла свое сообщение об аресте участников беспорядков в Новых Санжарах

10.02 / Отказавшаяся забирать ребенка из больницы мать пожаловалась в прокуратуру

05.03 / Экс-генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет

16.03 / Самолет совершил самый длинный в истории перелет из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска