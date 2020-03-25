В Киеве количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 31

25.03.2020, 1:13, Новости дня

Количество людей, у которых в Киеве диагностировали коронавирус, увеличилось до 31. Об этом 24 марта в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что сегодня вечером зафиксировали три новых случая.

“Все трое киевлян, которые заболели, – мужчины. Двое из них лечатся дома в самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ”, – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что в лаборатории проверяют еще 22 образца на коронавирус.

В Украине по состоянию на день 24 марта было зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом, три человека умерли, один вылечился.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире выросло до 407 485, жертвами пандемии стали 18 227 человек, выздоровело на данный момент 104 234 человек.