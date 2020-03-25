В Днепре умер мужчина с подозрением на коронавирус

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25.03.2020, 1:13, Новости дня

24 марта в Днепре умер 45-летний мужчина, который находился в больнице с подозрением на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Днепропетровской областной государственной администрации.

Мужчина неделю назад вернулся из путешествия в Египет, чувствовал недомогание, однако к врачам обратился только 24 марта. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, диагностировали пневмонию.

Результаты его анализа на коронавирус будут известны 25 марта.

В Днепропетровской области зафиксировано два лабораторно подтвержденных случая коронавируса, еще девять человек проверят.

В Украине по состоянию на день 24 марта было зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом, три человека умерли, один вылечился. Вечером мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе подтверждено еще три случая коронавируса. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире выросло до 407 485, жертвами пандемии стали 18 227 человек, выздоровело на данный момент 104 234 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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