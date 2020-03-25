Рябошапка назвал подозрение Порошенко “юридическим трэшем”

25.03.2020, 1:13, Новости дня

В подозрении, которые готовило Госбюро расследований Украины пятому президенту Украины Петру Порошенко, не содержалось никаких доказательств вины политика. Об этом 24 марта в авторской программе главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман заявил бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

“То, что было предложено подписать, – это юридический “трэш”, не выдерживающий критики. Во-первых, документ был необоснованным. Во-вторых, он был незаконным. То, в чем обвиняли пятого президента, не имело под собой достаточных оснований, не было никаких доказательств, подтверждающих эти действия. Юридическая квалификация тоже была фантастическая… В этих действиях нельзя было обвинить президента в то время”, – сказал он.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

По информации Государственного бюро расследований, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах. Среди прочего, против Порошенко открыто уголовное производство по факту перехода украинских кораблей через Керченский пролив, что “привело к эскалации конфликта с Россией и введению военного положения в Украине с целью возможной узурпации власти”; а также по факту “захвата государственной власти” – за то, что он внес представление на назначение Владимира Гройсмана премьер-министром “при отсутствии коалиции в парламенте”.

На внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке. “За” проголосовало 263 народных депутата. Принятие постановления означает отставку генпрокурора.

Авторы постановления о недоверии вменяли генпрокурору отсутствие прогресса в делах экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, мэра Львова Андрея Садового, замалчивание хода расследования деятельности компании Burisma и т.д.

Рябошапка выступил в парламенте с отчетом; в конце речи он заявил: “Я не стал ничьим слугой. Был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. Я ухожу. Но ухожу для того, чтобы вернуться”. После этого он вышел из сессионного зала, отказавшись отвечать на вопросы нардепов.

Накануне отставки президент Украины Владимир Зеленский назвал Рябошапку хорошим специалистом, но, по мнению президента, он не показал результат.

После отставки Рябошапки и.о. генпрокурора на непродолжительное время стал замгенпрокурора Виктор Чумак (впоследствии он подал в отставку). Он также называл подозрения Порошенко необоснованными. “Если фактов у следствия и в подозрениях нет, их не высосешь из пальца. Оно же в суде потом все развалится”, – говорил он.

17 марта новым генпрокурором была назначена Ирина Венедиктова, возглавлявшая до этого ГБР.