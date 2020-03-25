Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться на дому

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25.03.2020, 1:08, Новости дня

Департамент здравоохранения Москвы разрешил заразившимся новой коронавирусной инфекцией лечиться в домашних условиях при легком течении заболевания.

«Департамент здравоохранения утвердил регламент работы медицинских организаций по оказанию медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Новые правила работы действуют с 23 по 30 марта и предусматривают как алгоритм лечения пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, так и действия медицинских работников при осмотре пациентов на дому», – говорится в приказе, опубликованном на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Согласно тексту документа, пациент остается дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия, если у него фиксируется свободное дыхание, частота дыхательных движений составляет меньше 30, а показатель насыщенности крови кислородом превышает 93%. В случае лечения на дому человеку назначают специальные препараты, патогенетическое лечение и симптоматическую терапию. При несоответствии одного из указанных признаком норме пациент будет госпитализирован.

В больницу положат и тех, кто старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, беременных, а также тех, кто живет с членами семьи, принадлежащими категории с высокой степенью риска.

Приказ регламентирует дистанционное консультирование пациентов, заболевших из-за инфицирования новым коронавирусом. В каждой медицинской организации определят лиц, ответственных за организацию таких консультаций, также будет обеспечено оказание первичной медико-санитарной помощи зараженным СОVID-19.

Кроме того, документ определяет регламент забора биологического материала у больных и тех, кто с ними контактировал.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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