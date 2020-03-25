Ученые создали материал, который при нагревании излучает узкий спектр света

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25.03.2020, 1:06, Новости дня

Ученые создали уникальный материал, который способен при нагревании излучать свет, напоминающий генерируемый светодиодами и лазерами.

Для создания нового материала физики синтезировали трехмерный вольфрамовый фотонный кристалл с шестью смещенными слоями. По словам специалистов, использование нового соединения позволит уменьшить энергозатраты на создание излучения нужного спектра.

Уникальный материал может быть использован во время сбора энергии и отслеживания военных объектов на основе инфракрасного излучения, а также при производстве высокоэффективных оптических источников в инфракрасном диапазоне.



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