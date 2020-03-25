 

У вратаря “Аталанты” обнаружен коронавирус

25.03.2020, 1:05, Новости дня

Второй вратарь "Аталанты" Марко Спортьелло инфицирован коронавирусом. Это первый случай заражения среди игроков клуба из Бергамо.

Бергамо – один самых пострадавших городов Италии от вируса COVID-19. Однако Спортьелло стал первым игроком основного состава, тест которого оказался положительным. При этом заболевание у 27-летнего Спортьелло проходит бессимптомно.

В самой Италии зафиксировано 63 тысяч заболевания коронавирусом. Более 6 тысяч человек скончались.



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