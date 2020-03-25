 

Москвичам с лёгкой формой коронавируса разрешили лечиться дома

25.03.2020, 1:04, Новости дня

Соответствующий приказ обнародовал столичный департамент образования.

 

Больным назначается лопинавир и ритонавир в соотношении 400 и 100 миллиграммов, обильное питье и жаропонижающее при высокой температуре. 

 

Симптомы, при которых нет необходимости в госпитализации:

 

  • температура меньше 38,5 градусов
  • частота дыхательных движений меньше 30
  • сатурация кислорода (SpO2) больше 93%
  • свободное дыхание

    •  

    При ухудшении самочувствия пациент обязан оповестить домочадцев – для принятия решения о временном проживании в другом месте. В случае, если это невозможно, следует обратиться в Департамент труда и соцзащиты по телефону 8-495-870-45-09 для рассмотрения возможности о временном проживании в изоляционном обсерваторе.

     

    Госпитализации подлежат:

     

    • Лица старше 65 лет
    • Беременные
    • Люди с сердечной недостаточностью
    • Страдающие бронхиальной астмой
    • Страдающие диабетом
    • Имеющие хроническую обструктивную болезнь лёгких

     

    Число зараженных коронавирусом в мире превысило 380 тыс. человек, умерло более 16 тыс., вылечилось около 102 тыс. В РФ по последним данным выявлено 495 случаев заражения. 



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