 

Polityka – «cкучный и бездушный» стиль Меркель — то, что нужно во время коронавируса

25.03.2020, 0:40, Новости дня

Стиль руководства Меркель обычно называют скучным и даже бездушным, но перед лицом пандемии коронавируса и связанного с ней периода полного страха и неуверенности канцлер Германии проявила спокойствие в сочетании с состраданием и серьёзностью, пишет польский журналист Цезари Кованда. В издании Polityka он подчёркивает, что в своём послании к нации немецкий лидер как никто другой сумела подобрать правильные слова.


Reuters

Публичные выступления Меркель, в особенности чрезвычайное послание к нации, показали, что она может точно подобрать слова в этих сложных обстоятельствах, пишет в издании Polityka польский журналист Цезари Кованда. «Все ведущие мировые политики должны записаться к ней на курсы. Стиль руководства Меркель обычно называют скучным и даже бездушным. Но это спокойствие в сочетании с состраданием, серьёзностью и даже небольшой долей пафоса — идеальный рецепт для этого времени, полного страха и неуверенности», — продолжает он. 

Конечно, можно сказать, что госпожа канцлер находится в довольно удобном положении по сравнению со многими из её коллег, потому что она управляет страной, не только хорошо подготовленной к такому кризису, но и обладающей огромными финансовыми резервами. Вчера правительство Германии приняло антикризисный пакет — правда, после нескольких лет профицита бюджета он всё равно приведёт к большим долгам. Возможно, это только начало, потому что, по оценкам немецких экономистов, стоимость пандемии в этой стране может превысить €700 млрд, а ВВП в худшем случае упадёт на 20%. «Принимая этот факт во внимание, страна ещё больше нуждается в человеке у руля, который нелегко теряет равновесие», — объясняет польский журналист. 

В статье автор отмечает, что немцы — это нация, которая нуждается в чётких правилах и рекомендациях. Сегодня этот стереотипный взгляд оказывается очень актуальным. Введённые меры менее радикальны, чем ограничения, действующие во Франции, Испании и Италии. Число случаев заражения в этой стране почти 23 тыс., а количество жертв приближается к сотне, при этом учёные сообщают, что темпы немного замедлились — это безусловно положительный сигнал.

Германия по числу заразившихся занимает третье место в Европе после Италии и Испании. В то же время, по официальным данным, смертность остаётся очень низкой — менее 0,5%, и у службы здравоохранения на данный момент большие резервы. В соответствии с европейскими условиями Германия проводит множество тестов и быстро выявляет случаи, требующие незамедлительной госпитализации. Отсюда и относительно небольшое количество смертельных случаев. И хоть Ангела Меркель теперь должна соблюдать карантин, пандемия коронавируса доказала, что она как никто другой является экпертом в антикризисном управлении, резюмирует в издании Polityka польский журналист Цезари Кованда.



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