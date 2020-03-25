Resett – пора присмотреться к опыту России в борьбе с коронавирусом

25.03.2020, 0:40, Новости дня

Пока политики в Норвегии и Западной Европе преодолевали «идеологический паралич», РФ без промедления ввела разумные и эффективные меры по борьбе с коронавирусом, отмечает Resett. Это доказывает, что упреждающий инфекционный контроль можно применять, не нарушая никаких демократических принципов — и странам Запада самое время присмотреться к примеру России, говорится в статье.



Reuters

Когда в один прекрасный день коронавирус перестанет быть насущной угрозой, многие наверняка постараются упустить из виду, насколько мало вирус коснулся РФ — как в абсолютных цифрах, так и в относительных, пишет норвежское онлайн-издание Resett. В то время как Норвегия и вся Европа в целом уже сейчас «сбились со счёта» в своей статистике пострадавших, отмечается в статье: «Пока у норвежских и западноевропейских политиков был идеологический паралич из-за коронавируса, РФ всё сделала, как по инструкции: выпустила постановления, изолировала людей и закрыла границу — то есть приняла абсолютно разумные меры против смертоносной инфекции».

Если в Европе коронавирус бушует уже два месяца, то РФ очень оперативно сделала первые предупреждающие шаги и уже во второй половине января начала отказывать во въезде группам китайских туристов, поясняет автор: «Ведь группы туристов от 30 до нескольких сотен человек наверняка увеличили бы риск заражения на ранней стадии». К концу января российско-китайская граница была полностью закрыта, ещё через несколько дней рейсы из Китая отменили на неопределённый срок, а железнодорожное сообщение Москва — Пекин также было прекращено. В то время как норвежские власти решились ввести ограничения лишь через полтора месяца, подчёркивается в статье.

Кроме того, российские власти ввели целую серию дополнительных упреждающих мер: все прибывающие в страну «из зон риска» с начала февраля направлялись либо в больницу, либо на домашний карантин. Для сравнения, в Норвегии карантин впервые ввели, опять же, лишь через полтора месяца, отмечает автор. При этом с «беглецами» российские власти разбираются решительно и строго, введя серьёзные наказания за нарушение карантинного режима и без промедления рассматривая такие случаи в суде, говорится в статье.

Китайских студентов в РФ ещё в конце января перевели на дистанционное обучение и призвали оставаться в Китае до начала марта. 20 февраля граница для граждан Китая закрылась окончательно. А все студенты, кто вернулся в Россию после празднования китайского Нового года, попали под медицинский надзор вплоть до принятия дальнейших мер, пишет Resett. Всех китайцев в Москве также строго призвали оставаться дома как минимум на протяжении двух недель, а тех, кто нарушал правила изоляции и был пойман с поличным благодаря системе уличных камер и распознавания лиц, без промедления выдворяли из страны, говорится в статье: «Показательно, что за полтора с половиной месяца депортировали более сотни из 2,5 тысяч московских китайцев».

Результатом такого упреждающего инфекционного контроля в РФ стал один из самых низких показателей заражения на душу населения среди стран Европы, констатирует Resett. Первые два случая зарегистрированы в Сибири, причём заболевшими оказались граждане Китая. Затем на первое место вышла Москва, однако ещё 16 марта в РФ насчитывалось всего 63 случая заражения — в то время как в Норвегии на тот момент их было уже 1169, отмечается в статье. Статистика с каждым днём продолжает меняться, но для страны со 147-миллионным населением и столицей-мегаполисом мирового масштаба это удивительно хорошие цифры, подчёркивает автор. Он также сетует на то, что в Норвегии «больным людям приходилось отчаянно добиваться анализа, и большинство всё ещё остаются непроверенными», поэтому официальные данные Норвежского института здравоохранения вызывают сомнения.

К примеру, 11 марта в Москве приземлился рейс из Болоньи, на борту которого было выявлено два случая коронавирусной инфекции — и всех пассажиров в РФ сразу поместили в карантин, говорится в статье. Примерно в то же время итальянские чартерные рейсы продолжали прибывать в норвежские аэропорты, хотя Северная Италия уже тогда превратилась в «эпицентр» распространения вируса. При этом никакого контроля в Норвегии на тот момент даже не проводилось, подчёркивает Resett: «Люди свободно возвращались из-за рубежа, прогуливались по столичному аэропорту Гардермуэн, а затем разъезжались по всей стране. Включая тех, кто прибыл из районов повышенного риска. Какой-нибудь житель Тромсё мог запросто устроить себе экскурсию по Осло и только потом вернуться домой на север. Таким образом, безумие коснулось не только властей, но и обычных граждан».

Между тем в Москве повседневная жизнь идёт своим чередом, отмечает автор: хотя в столице временно отменяются все мероприятия свыше 50 участников, а жителям советуют избегать общественного транспорта в часы пик, однако все магазины пока открыты, большинство людей живёт обычной жизнью и продолжает ходить по улицам. В то время как в сюжетах из Западной Европы, которые можно увидеть на российских телеканалах, зрителям показывают обезлюдевшие улицы Италии, Испании и Франции и забаррикадированные пограничные переходы в Германии и Австрии, говорится в статье. «Президент Владимир Путин, конечно, предпочёл бы, чтобы вируса не было. Однако в пропагандистской войне РФ снова победила: она действует рационально и эффективно, а Западная Европа, наоборот, страдает от нерешительности», — пишет Resett.

«Когда норвежские власти, наконец, «вытащили бананы из ушей», они тут же нарушили норвежскую Конституцию, потребовав, чтобы граждане, решившие переждать кризис в загородных домах, вернулись обратно в города. Хотя давать законам обратную силу категорически запрещено», — сообщается в статье. В результате людям, успевшим выехать за город до 15 марта 2020 года, когда вышло положение о карантине, изоляции и запрете на проживание в летних домах, пришлось хлопнуть дверью. А норвежский муниципалитет Хула потребовал эвакуировать всех вновь прибывших и даже привлёк к этому ополченцев.

«Но пока премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в диктаторской манере игнорирует Конституцию, РФ строго следует букве закона, включая и порядок возвращения беглецов в карантин», — констатирует автор. Пока Западная Европа в панике «тычется во всё подряд», прагматичное руководство России, вероятно, с успехом сможет уберечь своё население от серьёзной вспышки инфекции, прогнозирует Resett: «Своим примером РФ показывает, что никакого противоречия между демократией и упреждающим инфекционным контролем нет».

В то время как в Норвегии коронавирус показал, что местная политическая элита не способна действовать рационально,подчёркивает автор: «Они пожертвовали независимым, разумным мышлением ради идеологических догм, доказав, что могут лишь следовать заранее определённым алгоритмам, а анализировать каждый отдельный случай не в состоянии». По его мнению, эта вспышка эпидемии должна стать для страны переломным моментом, чтобы на следующих выборах в 2021 году люди решились распрощаться с нынешними ослабевшими политиками, попавшими под власть идеологии, и выбрать новых лидеров: «Управлять страной в эпоху пандемий и массовых миграций они неспособны. Большое спасибо коронавирусу, который нам это показал».

В конце концов, 15 марта российские власти решили временно закрыть и границу с Норвегией, напоминает автор. «Даже удивительно, что они прождали так долго. К своему заторможенному соседу на северо-западе, этакому «Уле-простофиле», РФ относится с невероятной доброжелательностью и терпением. РФ любит норвежцев и Норвегию — и когда кризис закончится, на её доброту стоило бы ответить взаимностью», — заключает Resett.