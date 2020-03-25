Google рассказала о новых GPU-драйверах для Android-смартфонов

25.03.2020, 0:30, Разное

Американская транснациональная корпорация Google пояснила о новых GPU-драйверах для смартфонов, работающих на ОС Android. Одним из первых гаджетов с обновленными драйверами GPU будет Pixel 4.

На Саммите разработчиков игр Google и Qualcomm заявили, что пользователям Android-устройств будет доступно обновление драйверов для графического видеочипа смартфонов в магазине приложений, игр, книг, музыки и фильмов Google Play. Кроме этого, Google презентовала технологию Android GPU Inspector, которая упрощает процесс создания игр и оптимизирует их для мобильной ОС. Новый инструмент выдает ранее недоступные подробности этапов отрисовки игры, а также нагрузки на графический процессор. Информация, полученная из Android GPU Inspector, поможет в повышении частоты кадров и снизит энергопотребление приложений.

Отметим, что компании Google и Qualcomm продолжают совместное сотрудничество над обновленными GPU-драйверами для смартфонов, работающих на чипсете Snapdragon 855, а именно Pixel 4, Samsung Galaxy S10 и Note 10. Обновление программного обеспечения других устройств появиться немного позже.