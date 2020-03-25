 

Google рассказала о новых GPU-драйверах для Android-смартфонов

25.03.2020, 0:30, Разное

Американская транснациональная корпорация Google пояснила о новых GPU-драйверах для смартфонов, работающих на ОС Android. Одним из первых гаджетов с обновленными драйверами GPU будет Pixel 4.
На Саммите разработчиков игр Google и Qualcomm заявили, что пользователям Android-устройств будет доступно обновление драйверов для графического видеочипа смартфонов в магазине приложений, игр, книг, музыки и фильмов Google Play. Кроме этого, Google презентовала технологию Android GPU Inspector, которая упрощает процесс создания игр и оптимизирует их для мобильной ОС. Новый инструмент выдает ранее недоступные подробности этапов отрисовки игры, а также нагрузки на графический процессор. Информация, полученная из Android GPU Inspector, поможет в повышении частоты кадров и снизит энергопотребление приложений.

Отметим, что компании Google и Qualcomm продолжают совместное сотрудничество над обновленными GPU-драйверами для смартфонов, работающих на чипсете Snapdragon 855, а именно Pixel 4, Samsung Galaxy S10 и Note 10. Обновление программного обеспечения других устройств появиться немного позже.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Перечислены доступные средства для омоложения кожи

11.02 / Солист Rammstein Тилль Линдеманн представит в России новый альбом группы Lindemann перед туром

08.02 / Мнение: У Москвы времени до лета, чтобы перевести Минск на «американскую модель» отношений

05.02 / Ясновидящая Галина Янко: Наталья Фриске боится повторения судьбы своей покойной сестры

03.03 / Источник: OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro дебютируют в середине апреля

12.02 / В Бразилии обнаружили останки древних крыс размером с человека

06.02 / Нарушение биологических часов может спровоцировать развитие диабета

09.03 / Минфин: Бюджет при падении стоимости нефти способны спасти ликвидные средства ФНБ

09.02 / Мнение: Пожары

24.02 / Xiaomi запускает продажи инновационного смартфона Mi Mix Alpha с «бесконечным» дисплеем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска