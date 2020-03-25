 

Ирак призвал созвать внеочередную встречу ОПЕК+ для стабилизации рынка нефти

25.03.2020, 0:16, Новости дня

Вице-премьер, министр нефти Ирака Тамир аль Гадбан призвал секретариат Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) безотлагательно созвать внеочередные консультации стран ОПЕК+ для определения дальнейших совместных действий.

В письме к секретариату ОПЕК отмечается, что «рынок нефти в данный момент находится в ситуации неопределенности, которая совершенно отличается от условий, когда соглашение стран ОПЕК+ было подписано», передает ТАСС.

«Декларация о сотрудничестве доказала, что совместные действия способны сохранять на рынке стабильность», – говорит аль Гадбан.

По его мнению, страны «должны обсудить варианты серьезных и безотлагательных действий для ребалансировки рынка нефти, чтобы смягчить ухудшение ситуации».

Накануне стоимость нефти Brent выросла более чем на 5%, до 28,41 доллара за баррель.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. Вторым фактором, влияющим на снижение стоимости, стала пандемия коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о возможности союза США и ОПЕК.



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