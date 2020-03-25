МВФ предупреждает об экономических последствиях коронавируса на Ближнем Востоке

25.03.2020, 0:06, Новости дня

Международный валютный фонд призвал государства Ближнего Востока принять немедленные меры для смягчения последствий вероятного экономического спада в результате пандемии нового коронавируса.

Как отметил в опубликованном во вторник докладе региональный директор МВФ во Ближнему Востоку и Центральной Азии Джихад Азур, пандемия «стала крупнейшим вызовом для региона в краткосрочной перспективе».

По словам Азура, стремительное распространение COVID-19 вкупе со снижением цен на нефть из-за ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией нанесет серьезный удар по экономической активности в регионе, в особенности в сфере туризма и гостиничного бизнеса, спровоцировав повышение уровня безработицы и снижение заработной платы.

Как подчеркивают в МВФ, в особенно уязвимом положении окажутся страны, где идут вооруженные конфликты: такие, как Ирак, Судан и Йемен.