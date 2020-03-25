 

В России заявили, что 27 марта вывезут своих граждан из Украины спецпоездом

25.03.2020, 0:01, Новости дня

Россия и Украина согласовали назначение специального поезда для вывоза своих граждан на родину. Об этом сообщила пресс-служба “Российских железных дорог” в Twitter.

“Для организации перевозки граждан России с территории Украины и граждан Украины с территории России назначен поезд 905/906 по маршруту Киев – Москва – Киев. Он отправится из Киева 27.03, а из Москвы – 28.03. В составе поезда 18 вагонов (вместимость – около 800 человек)”, – говорится в сообщении.

В РЖД добавили, что поезд проследует без остановок для посадки и высадки пассажиров, в пути будет произведен таможенный и медицинский контроль. 

* Внимание!
Для организации перевозки граждан России с территории Украины и граждан Украины с территории России назначен поезд 905/906 по маршруту Киев-Москва-Киев.
Он отправится из Киева 27.03, а из Москвы 28.03.
В составе поезда 18 вагонов (вместимость около 800 человек).

— ОАО РЖД (@rzd_official) March 24, 2020

В Минздраве сообщали, что по состоянию на день 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом, три человека умерли, один вылечился.

В России, по данным российского минздрава, зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них 16 595 умерли, более 101 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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