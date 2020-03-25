В Днепре с 26 марта пользоваться общественным транспортом смогут только медики и работники предприятий критической инфраструктуры

25.03.2020, 0:01, Новости дня

С 26 марта и как минимум до 3 апреля в Днепре общественный транспорт будет работать только для перевозки медиков, полицейских, спасателей и сотрудников предприятий критической инфраструктуры: аптек, хлебозаводов, коммунальных предприятий. Такое решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности городского совета Днепра, сказано на сайте мэрии.

Сотрудникам предприятий и учреждений, которые имеют право на проезд, выдадут спецпропуска. Их будут перевозить бесплатно.

“Пассажирам нужно быть по меньшей мере в масках, а также других средствах защиты (очках и перчатках)”, – сказано в сообщении.

В горсовете отметили, что ограничения не коснутся работы служб такси.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире составляет 407 тыс., умерло более 18,2 тыс. человек.

В Украине коронавирус подтвержден у 97 человек, трое из них скончались.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена). Предварительно, эти меры будут действовать до 3 апреля.