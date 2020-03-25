Олимпийские игры отложили на год, количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 97. Главное за день

25.03.2020, 0:01, Новости дня

Олимпийские игры отложили на год

Олимпийские игры 2020 должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, но из-за распространения коронавирусной инфекции в мире премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приняли решение перенести их. Точная дата проведения пока неизвестна, Игры должны пройти “летом 2021 года”.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 400 тыс.

К вечеру общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире выросло до 407 485, свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса (Мэриленд, США), отслеживающего распространение COVID-19. По последней информации, жертвами пандемии стали 18 227 человек. Выздоровело на данный момент 104 234 человека (73 тыс. из них приходятся на Китай).

Максимальное количество заболевших зафиксировано в Китае (81 591), Италии (69 176), США (49 768), Испании (39 676), Германии (31 991), Иране (24 811) и Франции (20 149). По количеству жертв лидируют Италия (6820), Китай (3281), Испания (2800) и Иран (1934).

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране жесткого карантина в связи с эпидемией коронавируса

Правительство Польши решило, что с 24 марта нельзя выходить из дома, “за исключением неотложных нужд, таких как работа, поход в аптеку, к врачу или в магазин”.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом, три человека умерли, один вылечился.

Кабинет Министров Украины утвердил предложение Министерства здравоохранения о почасовой оплате труда медицинских работников, которые лечат зараженных коронавирусом.

Замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив заявила, что по оптимистическому сценарию, падение экономики Украины из-за распространения коронавируса составит 5% ВВП в 2020 году.

Гривна резко подешевела к доллару и евро

Курс гривны к доллару США снизился на 37 копеек до 28,11 грн/$, а к евро опустился на 61 копейку – до 30,25 грн/€.

В Национальном банке Украины заявили, что “интенсивность колебаний на валютном рынке ослабевает,а рынок выглядит более сбалансированным”. Нацбанк впервые за две недели не проводил валютные интервенции на межбанковском рынке. В НБУ добавили, что в страну в ближайшее время прибудет партия наличных долларов.

Две страны позвали в ЕС

Европейский союз официально объявил о старте переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией. Страны смогут стать членами союза после проверки на соответствие Копенгагенским критериям и устранения возможных препятствий.

Кабмин внес в Раду новый законопроект о невозвращении “ПриватБанка” бывшим владельцам

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в парламенте законопроект, который предусматривает выплату компенсации бывшим владельцам банка в случае, если суд решит, что вывод финансового учреждения с рынка нарушил их права и интересы, при этом возвращение банка бывшим собственникам исключается. Принятие законопроекта, в частности, сделает невозможным возврат крупнейшего национализированного банка Украины – “ПриватБанка” – бизнесмену Игорю Коломойскому.

В “Нафтогазі” анонсировали рекордно низкую цену на газ

В марте оптовая цена на газ для населения снизится на 14% по сравнению с февралем и составит 3,4 грн за кубометр без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку, сообщили в НАК “Нафтогаз України”. Это будет самая низкая цена с 2016 года, утверждают в компании.