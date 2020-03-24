 

Microsoft раскрыла критическую уязвимость в Windows

24.03.2020, 7:25, Новости дня

Разработчик Windows объявил об обнаружении критической уязвимости во всех версиях операционной системы начиная с "семерки". Заразить компьютер можно, заставив пользователя открыть специально модифицированный документ, после чего злоумышленники смогут удаленно запускать программы и красть информацию.

Об уязвимости "Type 1 Font Parsing Remote Code Execution Vulnerability" Microsoft заявил в опубликованном на этой неделе бюллетене безопасности. Связана "дыра" с ошибкой в обработке и отображении шрифтов библиотекой Adobe Type Manager Windows.

По информации компании, хакеры уже активно применяют дыру, распространяя зараженные файлы по файлообменникам, торрент-трекерам и т.п. Сколько именно атак зафиксировано, в Microsoft не раскрыли.

Патча для уязвимости пока нет — возможно, его включат в очередное регулярное обновление безопасности Windows, намеченное на 14 апреля. Однако бесплатно это обновление получат только владельцы систем на Windows 8 и Windows 10, а вот пользователи "семерки", поддержка которой прекращена, останутся беззащитными.

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Вести.Hi-tech



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