Ученые придумали, как доставлять препараты напрямую к раковым клеткам

24.03.2020, 23:55, Новости дня

Группа ученых разработала способ, с помощью которого можно осуществлять доставку противоопухолевых препаратов прямо к раковым клеткам.

В новой работе специалисты использовали мезенхимальные стволовые клетки и микрокапсулы из полимерных соединений. Мезенхимальные стволовые клетки способны мигрировать к опухолям взаимодействовать с ними. Ученые создали полиэлектролитные капсулы, в которые они ввели лекарство, и погрузили их в стволовые клетки. Когда стволовые клетки попадают в место опухоли, на них воздействуют лазером и капсулы-носители разрушаются.

По словам ученых, применение новой методики повышает эффективность химиотерапии на 50%. Отмечается, что такой метод может быть применен и для других медицинских сфер, где необходима точная доставка препарата.