Медики рассказали о пользе семян льна для пожилых людей

24.03.2020, 23:55, Новости дня

Исследование, которое провели специалисты, показало, что самым лучшим средством от повышенного давления являются семена льна.

Ученые решили проверить, как ежедневное употребление семян льна влияет на систолическое и диастолическое артериальное давление у пациентов, которые имеют заболевания периферических артерий. Выяснилось, что семена льна способны снизить давление, а также контролировать его перепады.

По мнению экспертов, положительный эффект от употребления этого продукта связан с содержанием в нем жирных кислот и клетчатки. Такое сочетание является очень полезным для сердечно-сосудистой системы.