 

Гвардиола пожертвовал на борьбу с коронавирусом миллион евро

24.03.2020, 23:54, Новости дня

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожертвовал на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции миллион евро. Средства направлены в медицинский университет Барселоны.

Легенда "Барселоны" Хосеп Гвардиола не мог остаться в стороне и решил помочь своей родине. Средства, перечисленные испанским тренером, пойдут на закупку оборудования для клиник Каталонии и санитарного материала.

Испания входит в число стран, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. В стране около сорока тысяч инфицированных. Погибло более двух с половиной тысяч человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / Стивена Сигала оштрафовали за рекламу крипловалюты

05.02 / Стали известны сроки поставки первой партии С-400 Индии

06.02 / Лазерная установка Израиля сбила шары со взрывчаткой из сектора Газа

12.02 / Эксперт предложил перенести в Страсбург тбилисское заседание комитета министров Совета Европы

12.02 / Помпео анонсировал скоординированный ответ США и Турции на ситуацию в Идлибе

24.03 / В Ивано-Франковске коронавирусом заразилось две медсестры

06.02 / Суд впервые отказался оштрафовать «Мемориал»

07.02 / Гэбриел Бирн и Дэйн ДеХаан торгуют наркотиками в новом сериале “НольНольНоль”

11.02 / Из обычного полиэтилена получили биоразлагаемый пластик

04.02 / В Минздраве рассказали, что тормозит создание вакцины против коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска