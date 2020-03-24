Ветеринарные клиники Великобритании прекращают прием животных

24.03.2020, 23:54, Новости дня

В Великобритании из-за рекомендации правительства о самоизоляции временно прекратили прием животных ветеринарные клиники и практикующие ветеринары.

Британская ветеринарная ассоциация сообщила, что неотложную помощь пациентам ветеринары продолжат оказывать.

При этом на работе могут присутствовать только те сотрудники, которые будут непосредственно оказывать неотложную помощь. Сотрудники с административными обязанностями должны работать из дома, сообщает РИА Новости.

В Великобритании с 24 марта действует карантин. Прогулки с собаками, как и занятия спортом на свежем воздухе, пока разрешены.