Ветеринарные клиники Великобритании прекращают прием животных
24.03.2020, 23:54, Новости дня
В Великобритании из-за рекомендации правительства о самоизоляции временно прекратили прием животных ветеринарные клиники и практикующие ветеринары.
Британская ветеринарная ассоциация сообщила, что неотложную помощь пациентам ветеринары продолжат оказывать.
При этом на работе могут присутствовать только те сотрудники, которые будут непосредственно оказывать неотложную помощь. Сотрудники с административными обязанностями должны работать из дома, сообщает РИА Новости.
В Великобритании с 24 марта действует карантин. Прогулки с собаками, как и занятия спортом на свежем воздухе, пока разрешены.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет