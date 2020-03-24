NewsOne – актриса Ольга Куриленко рассказала, как вылечилась от коронавируса

24.03.2020, 23:30, Новости дня

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко рассказала, как она себя чувствовала на момент заболевания коронавирусом, от которого она вылечилась. Как передаёт NewsOne, Куриленко сообщила подписчикам, что в первые дни у неё была высокая температура и она очень много тратила времени на сон. Сегодня она чувствует себя хорошо и наслаждается отдыхом.



Instagram

Актриса Ольга Куриленко рассказала, как она себя чувствовала на момент заболевания коронавирусом, от которого она вылечилась. Как передаёт NewsOne, об этом она сообщила в своём Instagram.

По её словам, в первые дни у неё была высокая температура тела и она очень много тратила времени на сон. Актриса отметила, что также испытывала сильное недомогание.

«Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился лёгкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день», — сказала Куриленко.

Она подчеркнула, что чувствует себя хорошо и наслаждается отдыхом.