 

Ольга Бузова сыграла врача, влюбившегося в пациента в клипе Давида Манукяна

24.03.2020, 23:30, Разное

Несколько часов назад блогер Давид Манукян поделился в Instagram роликом в поддержку своей композиции «Малая». Кроме него, в клипе снялась и его возлюбленная Ольга Бузова, представшая в образе медика.
Некоторые подписчики интернет-деятели раскритиковали сюжет из-за обилия «ванили». На Бузову на улице напали двое хулиганов, однако герой Манукяна вступается за девушку и прогоняет их. Девушка, которую сыграла телеведущая, работает доктором, куда и доставили ее раненного защитника. Бузова очень хочет взять под опеку этого пациента, но поначалу ей запретили, и лишь после её рассказа о чудесном спасении меняют решение.

Вскоре герой Манукяна пришел в сознание и заявил своему лечащему врачу, что она должна ему как минимум одно свидание. Далее последовал романтичный момент под песню Манукяна, пишет издание Teleprograma.pro. Поклонники выразили разное мнение по поводу клипа: некоторые оценили его трогательность и искренность, а другие же упрекнули Бузову в слишком плохой актерской игре.



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