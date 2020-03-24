 

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

24.03.2020, 23:30, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил одну из сотрудниц больницы в Коммунарке снять российского лидера Владимира Путина во время помещения медучреждения на встроенную в телефон видеокамеру, после чего уничтожить устройство.

Перед визитом российского лидера в медучреждение Песков передал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, попросив ее сделать запись во время обхода отделения, после чего прислать получившиеся кадры, передает РИА «Новости».

«Снимайте, совершенно не стесняясь», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он пояснил, что в телефоне всего один контакт.

«Телефон оставляете себе и потом уничтожаете», – добавил Песков.

Кадры разговора опубликовал сайт телеканала «Рен-ТВ».

Отмечается, что такие меры связаны с тем, чтобы не дезинфицировать устройство.

Во вторник президент приехал в больницу на Коммунарке, где лечатся пациенты с коронавирусом и с подозрением на заражение COVID-19. Российский лидер поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко за организацию работы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Тюменские аграрии готовы обеспечить регион продуктами в период карантина

22.03 / Россия решила ограничить авиасообщение со всеми странами

07.02 / 15-летие “Карт Google” отметили новым логотипом и функциями

06.02 / Названа вероятная причина авиакатастрофы в Стамбуле

10.03 / ООН отмечает эскалацию агрессии против оппозиции в Венесуэле

03.02 / В больнице Читы ответили гражданину Китая, недовольного лечением

13.02 / В 2020 году Apple хочет продать на 50% больше iPhone

18.02 / СПЧ выступит в поддержку фигурантов дела «Сети»

03.02 / Торговая сделка США и Китая оказалась под угрозой из-за коронавируса

21.02 / Суд в Екатеринбурге принудительно госпитализировал ребенка с подозрением на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска