 

NTD – карантинный дефицит туалетной бумаги россиянам не грозит

24.03.2020, 23:30, Новости дня

Один из крупных целлюлозно–бумажных комбинатов РФ решил удвоить выпуск туалетной бумаги, которую стали раскупать в большом количестве на фоне карантинных мер из-за коронавируса. Руководство предприятия в Ленинградской области заверяет, что сможет обеспечить бумагой нужды всех жителей страны, передаёт NTD.

На фоне эпидемии COVID-19 стали быстрее раскупать туалетную бумагу. Чтобы удовлетворить спрос, один из комбинатов в Ленинградской области удвоил выпуск этой продукции. Производственные линии работают на полную мощность.

ДЕНИС ГОЛОВЧАНСКИЙ, глава Сясьского целлюлозно-бумажного комбината: Сейчас мы выпускаем порядка полутора миллионов рулончиков в сутки. Запас сырья и материалов позволяет нам несколько месяцев работать на максимальной производительности. Поэтому туалетной бумаги нашего производства хватит на всех, можете не беспокоиться!

На территории РФ первые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали 31 января. Сейчас в стране 438 заболевших, 20 пациентов выздоровели. О летальных исходах сообщений не было.

Из-за вспышки COVID-19 русские начали скупать гречку, макароны, сахар и средства гигиены. Руководство целлюлозно–бумажного комбината говорит, что стало получать меньше заказов на туалетную бумагу от предприятий. Это связано с тем, что многие теперь работают из дома.

Зато пришлось увеличить поставки в супермаркеты. Дирекция прогнозирует, что позже спрос упадёт. И производство товара придётся уменьшить.

Дата выхода в эфир 23 марта 2020 года. 



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