 

Агата Муцениеце рассказала о домогательствах и жизни в «золотой клетке»

24.03.2020, 23:30, Разное

Агата Муцениеце пояснила Youtube-каналу Peaple Talk о домогательствах, которыми она подвергалась в годы юности. Также актриса призналась, почему рассталась с Павлом Прилучным.
В откровенном интервью Youtube-каналу Peaple Talk Агата Муцениеце вспомнила инцидент, который произошел с ней в юности. В студенческие годы ей поступало предложение быть любовницей, обещая возить ее везде. От такого приглашения актриса отказалась и сообщила, что в жизни интересно всего добиться самостоятельно, а не быть в «золотой клетке».

Не осталась в стороне и тема взаимоотношений мужчин и женщин. Агата Муцениеце вспомнила и об экс-супруге Павле Прилучном, рассказав причину расставания. Она сообщила, что брак вещь святая и она никогда бы не пиарилась на такой ситуации. Актриса рассказала, что их союз просто себя исчерпал, ушло взаимопонимание. Пока еще супруги находились в нормальных отношениях, они приняли решение расстаться.



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