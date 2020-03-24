Мнение: Все о работе в кинотеатре

24.03.2020, 23:20, Разное

Очень познавательный выпуск "Все работы хороши" о том, как на практике работают обычные кинотеатры на примере сети "Каро".

PS. По времени они конечно не совсем удачно попали, так как из-за коронавируса киносеансы сейчас отменяются https://afisha.sevastopol.press/kinoteatr-musson и можно лишь гадать, как это скажется на все отрасли – как с точки зрения убытков кино-сетей, так и с точки зрения сокращений работников на период простоя.

Впрочем, посмотрев график премьер с марта по май https://www.kinopoisk.ru/premiere/ru/, как-то и не нашел там фильмов, ради которых стоит бежать в киноетрат – "Подольских курсантов" и "Грейхаунд" можно будет и на торрентах глянуть. А так, если идти по графику, то наверное только в июле будет интересно на "Довод" Нолана сходить.