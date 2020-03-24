 

Власти Польши выдали России совладельца «Зимней вишни»

24.03.2020, 23:18, Разное

Бывшего гендиректора компании-собственника кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», где во время пожара в марте 2018 года погибли 60 человек, экстрадировали из Польши в Россию, сообщает Генпрокуратура.

На родине бизнесмена обвиняют в том, что он через посредника дал взятку в 7 млн рублей главе инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, чтобы получить разрешение на ввод «Зимней вишни» в эксплуатацию.

Вишневского удалось задержать только в марте 2019 года на территории Польши. Розыск бизнесмена осложнялся тем, что он имел собственность и зарубежные счета на территории ЕС и был резидентом с правом законного пребывания.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из которых – дети. Причиной возгорания стало замыкание электропроводки на четвертом этаже, где располагались кинозал и детские аттракционы. После трагедии было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о причинении смерти по неосторожности и нарушении требований пожарной безопасности.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Huawei готовит сюрприз к пресс-конференции на 23 февраля

02.02 / Снова невеста: Памела Андерсон рассталась с пятым мужем спустя 12 дней после свадьбы

04.02 / Мнение: Иран больше не дружит с Украиной

07.03 / Студия Disney снимет многосерийный приквел фильма «Красавица и чудовище»

05.02 / Мнение: Экстренные меры

13.02 / Составлен ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов 2020 года

14.02 / Боня, Соколовский, Воробьёв: Российские знаменитости рассказали о праздновании Дня влюблённых

25.02 / Мнение: О подступившей незаметно грандиозной катастрофе

24.02 / В Steam с огромной скидкой продается шутер Far Cry 5

03.02 / Милла Йовович в 44 года родила третью дочь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска