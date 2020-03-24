Власти Польши выдали России совладельца «Зимней вишни»

24.03.2020, 23:18, Разное

Бывшего гендиректора компании-собственника кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», где во время пожара в марте 2018 года погибли 60 человек, экстрадировали из Польши в Россию, сообщает Генпрокуратура.

На родине бизнесмена обвиняют в том, что он через посредника дал взятку в 7 млн рублей главе инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, чтобы получить разрешение на ввод «Зимней вишни» в эксплуатацию.

Вишневского удалось задержать только в марте 2019 года на территории Польши. Розыск бизнесмена осложнялся тем, что он имел собственность и зарубежные счета на территории ЕС и был резидентом с правом законного пребывания.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из которых – дети. Причиной возгорания стало замыкание электропроводки на четвертом этаже, где располагались кинозал и детские аттракционы. После трагедии было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о причинении смерти по неосторожности и нарушении требований пожарной безопасности.