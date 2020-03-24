Европе предсказали сильнейший экономический кризис
24.03.2020, 23:08, Новости дня
Аналитики Bloomberg считают, что на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса в еврозоне ожидается сильнейший экономический кризис.
Эксперты Bloomberg ожидают сильнейшее падение ВВП в Евросоюзе с момента его образования объединения, передает РИА «Новости».
Так, один из важнейших показателей, отражающих состояние экономики, индекс деловой активности (PMI), на фоне пандемии коронавируса установил антиректорд за все время наблюдений в Европе, опустившись ниже значений экономического кризиса 2008-2009 годов.
Так, эпидемия COVID-19 уже вызвала падение спроса на товары и проблемы с поставками, что вынудило многие европейские автоконцерны остановить производство. Свои заводы закрыли PSA (Peugeot, Citroen, Opel и Vauxhal), Fiat Chrysler (Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge) и крупнейший производитель автомобилей в мире Volkswagen, чьи предприятия находятся по всей Европе и за ее пределами.
Накануне глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о рецессии мировой экономики на фоне коронавируса. Ранее в МВФ отмечали, что последствия коронавируса будут «весьма серьезными» для мировой экономики.
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