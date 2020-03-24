«Альянс врачей» о ситуации в России: «Власти не могут обеспечить нормальную диагностику»

24.03.2020, 22:54, Новости дня

В России намерены ужесточить меры против нарушителей карантина в связи с пандемией коронавируса. В Госдуме собираются ввести поправки к закону, предусматривающие штрафы от 500 тысяч до двух миллионов тысяч рублей и лишение свободы до семи лет.

По сообщениям СМИ, московский мэр Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным сказал, что подлинной картины распространения пандемии по российским регионам нет из-за недостаточного объема тестирования, и попросил главу государства дать поручение своей администрации обеспечить координацию необходимых мер.

Согласно статистике Роспотребнадзора, в России на 23 марта проведено 185 918 тестов на коронавирус. То есть, начиная с 11 февраля, в среднем за сутки по стране делалось менее 4,5 тысяч тестов. Теперь столичные власти планируют резко увеличить количество тестов в Москве.

В свою очередь, организаторы кампании «НЕТ!», направленной против поправок в Конституцию, потребовали не проводить 22 апреля в разгар эпидемии «общероссийское голосование», а перенести его на более поздний срок в надежде, что эпидемиологическая обстановка к тому времени стабилизируется.

«Опыт зарубежных стран показывает, насколько тяжелыми могут быть последствия, если меры для борьбы с коронавирусом не будут приняты вовремя. Так как российская система здравоохранения ослаблена «оптимизацией» и коррупцией, последствия могут быть особенно тяжелыми», – констатировали авторы обращения.

Тем временем Минздрав РФ объявил нечто вроде подготовки к всеобщей мобилизации врачей и медсестер. Все государственные и частные медицинские организации должны зарегистрировать их в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). В СМИ не исключают, что экстренное обновление данных происходит в связи с ожидаемым всплеском числа зараженных инфекцией нового типа.

Между тем у самих медработников, по данным медиа, далеко не всегда хватает даже индивидуальных средств защиты, включая маски-респираторы и ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воздуха. РБК пишет, что персоналу основного корпуса 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны, в том числе врачам, приказали шить себе медицинские маски самостоятельно.

Предсаедатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева в интервью для Русской службы «Голоса Америки» подтвердила, что мер защиты у медицинского персонала явно недостаточно. «Уж не говорю про спецкостюмы, но нет даже элементарных масок, – добавила она. – Их шьют (медработники) из марли. Я об этом много раз говорила и требовала предоставить достойные средства защиты. Но пока все это ни к чему не привело. Никто ничего не делает. Во всяком случае, я позитивных сдвигов не вижу». Если врачи начнут выбывать из строя в разгар пандемии, последствия будут не предсказуемыми, предупредила Анастасия Васильева.

По официальным сведениям, за последние сутки в 14 регионах России зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составило 495 человек, летальных исходов в связи с пандемией по-прежнему не выявлено.

Лидер профсоюза «Альянс врачей» призналась, что не верит российской статистике относительно распространения коронавируса в стране: «Считаю, что это абсолютное вранье. Просто власти не могут обеспечить нормальную диагностику, которая необходима для того, чтобы оценить реальное количество зараженных случаев. Чтобы знать правду, нужно поставить правильный диагноз. Аксиома. А поскольку этого нет, значит, не будет и объективной картины, честной статистики».

Кроме того, Анастасию Васильеву тревожит то, что в стране сейчас растет количество выявленных случаев пневмонии. Однако, как ей видится, об этом почти не говорят.

«В России ведь как, если дерево упало и про него никто не сказал, то оно не упало, – заметила она. – А пока все, в основном, молчат. Но что происходит в больницах на самом деле, я знаю. У меня есть инсайдерская информация от докторов. Количество поступающих с пневмонией растет с каждым днем. Пока это считается именно пневмонией, а не коронавирусом. Потому что врачи не знают точного диагноза. Среднее время, через которое приходят результаты анализов (на коронавирус), неделя, а то и больше. Это очень много».

За это время инфицированный человек может заразить еще массу других людей, почеркнула специалист. По ее словам, даже поведение некоторых врачей лишний раз доказывает, что в России многие по-прежнему рассчитывают на русский «авось», а строгость карантинных мер нередко носит чисто формальный характер.

Напомним, в феврале в Санкт-Петербурге был уволен главврач Боткинской больницы после того, как из медицинского учреждения сбежали пациенты с подозрением на коронавирус. Затем такая же участь постигла главного инфекциониста Ставрополья Ирину Санникову, прибывшую в марте из Испании и продолжавшую работать и активно общаться с подчиненными. Позже выяснилось, что она заражена. Сейчас против нее возбуждено уголовное дело и ей грозит до пяти лет лишения свободы.